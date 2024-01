Vlahovic: “Contento per la doppietta ma ora c’è da pensare all’Empoli. Voglio continuare così”

Intervistato a Dazn, Dusan Vlahovic ha parlato al termine della sfida vinta contro il Lecce, che ha riporto i bianconeri al primo posto.

Vlahovic: “Contento di aiutare la squadra”

Due doppiette di fila con la maglia della Juve neanche Ronaldo era riuscito a farle…

“Non esageriamo, non esageriamo, sono contento, soprattutto perchè ho aiutato la squadra, ma comunque le mie doppiette non avrei potuto farle senza la squadra, perciò li ringrazio e speriamo di continuare così”.

Vi stavate innervosendo perchè pesava tantissimo questa partita?

“Io in effetti sono sempre calmo, solo che sul campo si vedono un po’ di più le emozioni, però non è che mi disturbano tanto le cose, siamo riusciti a vincere che era importantissimo, contro un avversario tosto, su un campo tosto. Loro venivano da 4 risultati utili consecutivi in casa. Veramente vittoria molto importante per noi, per la squadra e soprattutto perchè non abbiamo preso gol. Dobbiamo continuare così”

Quanto è più la Juve rispetto all’andata?

“Sì, ma noi non ci pensiamo, andiamo partita per partita, la prossima partita è con l’Empoli, perciò pensiamo all’Empoli e dopo l’Empoli penseremo all’Inter. Andiamo passo per passo, partita per partita, che per noi è fondamentale”.

Come ti spieghi questo tuo cambio di rendimento?

“Sto bene fisicamente, semplice, non ho cambiato niente, sto lavorando come sempre, mi sto prendendo cura del mio corpo, dormire bene, mangiare bene, allenarsi bene, sono tutte le cose che facevo anche prima, solo che la differenza dalla passata stagione è che sto bene fisicamente, grazie a Dio non ho problemi. Questa è l’unica differenza, spero di continuare così”.