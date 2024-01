Lecce-Juventus 0-3: Vlahovic è trascinatore da Scudetto. I bianconeri conducono davanti all’Inter

La Juve dilaga nel secondo tempo è porta via tre punti

Primo tempo equilibrato e molto fisico che ha visto le migliori occasioni in favore della Juventus. Al 10′ il colpo di testa di Mckennie salvato sulla linea da Krstovic poi sull’azione dopo inserimento sulla sinistra dell’area di Kostic che calcia di poco alto sopra la traversa. Nel finale altra grande opportunità per i bianconeri con Miretti che scappa via sulla sinistra e invece di calciare in porta la passa in mezzo cercando Vlahovic che viene anticipato. Il vantaggio della Juventus però arriva al 59′, Yildiz porta la palla fino ai 20 metri calcia una botta centrale che Falcone respinge lateralmente, prima di tutti ci arriva Cambiaso che mette in mezzo per Vlahovic che al volo non sbaglia. Nove minuti più tardi grande cross in area da parte di Kostic, Mckennie la colpisce di testa alle spalle della difesa, la palla sta finendo in porta ma Vlahovic “ruba” il gol al texano e raddoppio bianconero. Chiude i conti Gleison Bremer al minuto 85 con un colpo di testa su calcio di punizione di Iling-Junior. La Juventus espugna il Via del Mare e vola in testa alla classifica a +1 sull’Inter.

Tabellino del match

Reti: 59′ 68′ Vlahovic, 85′ Bremer

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (66′ Dorgu); Gonzalez (60′ Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (66′ Pierotti), Krstovic (72′ Piccoli), Almqvist (72′ Sansone). All. D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (81′ Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (56′ Weah), Kostic (74′ Iling Jr); Yildiz (74′ Milik), Vlahovic. All. Allegri

Ammoniti: 23′ Mckennie