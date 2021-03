L’Allianz Powervolley Milano vince contro l’Halkbank Ankara per 3-0 e conquista la finalissima di CEV Challenge Cup.



La vittoria della semifinale

L’Allianz Powervolley Milano conquista la prima finale uscendo vincente dalla gara contro l’Ankara, infatti per la società del presidente Lucio Fusaro (al timone del club dal 2016) si tratta della prima storica finale in una competizione europea dal 2012 ad oggi.

Dopo il successo per 3-1 nella semifinale di andata in Turchia, la formazione meneghina vince con un secco 3-0 all’Allianz Cloud. La vittoria è frutto di una prova ricca di intensità e consapevolezza di una squadra che spazza via le paure ed i timori della sconfitta in gara 2 del Turno Preliminare di Superlega di domenica scorsa e si ritempra con nuovo vigore ed entusiasmo. Piano e compagni conquistato così il pass per l’atto conclusivo della manifestazione che vedrà la formazione meneghina opposta allo Ziraat Bankasi Sk Ankara, squadra vincente nel golden set dell’altra semifinale contro Vk Lvi Praha.

La finale di andata contro lo Ziraat Bankasi Sk Ankara si giocherà a Milano il 17 marzo e il ritorno, che assegna il trofeo, il 24 marzo in Turchia.



Le parole di coach Piazza colme di emozione per il traguardo conquistato: «Tenevamo molto a questa partita perché ci dà accesso alla finale di coppa che è uno degli obiettivi della stagione. Ci tenevamo anche a fare bene i primi due set, visto e considerato che in casa dei turchi avevamo lasciato loro il primo ed era importante giocare i primi due parziali subito forte e per cominciare a pensare già a Verona, che per noi è come se fosse una finale. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto oggi: ottimo approccio mentale, ottima disponibilità e spirito di sacrificio, quindi andiamo avanti».

Il tabellino del match

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – HALKBANK ANKARA: 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

Allianz Powervolley Milano: Staforini (L), Basic 5, Kozamernik 4, Daldello 0, Sbertoli 0, Maar 6, Weber 5, Patry 7, Piano 8, Mosca 1, Ishikawa 9, Urnaut 11, Pesaresi (L). N.e.: Meschiari. All. Roberto Piazza.

Halkbank Ankara: Eksi 0, Done (L), Ugur 2, Ergul (L), Walsh 1, Gokgoz 3, Capkinoglu 5, Gunes 4, Karakaya 1, Berger 8, Karasu 0, Firincioglu 6, Hernandez 9, Bayram 9. All. Taner Atik.



NOTE

Durata set: 24’, 27’, 25’, 22’. Durata totale: 1h e 16’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, muri 7, attacco 59%, 58% (25% perfette) in ricezione.

Halkbank Ankara: battute vincenti 4, battute sbagliate 9, muri 5, attacco 51%, 53% (27% perfette) in ricezione.

Arbitri: Enkerli – Khuc.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.