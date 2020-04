Volley, Coppe Europee: le 10 squadre italiane che parteciperanno

Volley Coppe Europee: le 10 squadre italiane iscritte

Sono state ufficializzate le squadre italiane che parteciperanno alle Coppe

Europee della prossima stagione. Lo rivela la Lega Nazionale Pallavolo in una nota ufficiale. Nei prossimi giorni sarà la federazione italiana che comunicherà questo elenco alla Confederazione Europea. Vediamole nel dettaglio.

Volley Coppe Europee: il dettagli

Nella Champions League maschile ci saranno Civitanova, Modena Perugia.

Nella Champions femminile: Conegliano, Busto Arsizio e Novara. Mentre per la

Coppa Cev, la seconda competizione continentale maschile tocca a Trento tra gli uomini e a Scandicci tra le donne. Per la Challenge maschile qualificata Milano, mentre in campo femminile andrà Monza. Ricordiamo che i campionati di pallavolo, sia a livello maschile che a livelli femminile sono stati interrotti nella prima settimana di marzo e dichiarati conclusi senza assegnare né lo scudetto, né retrocessioni o promozioni. Per stabilire le partecipanti alle Coppe Europee edizione 2020-2021 si è considerata la classifica al momento dello stop.

Volley mercato: Cisterna annuncia Kévin Tillie

«Il mio obiettivo? Spero che la Top Volley possa continuare la sua crescita diventando una grande squadra che possa competere con le grandi formazioni italiane». Il francese Kévin Tillie sarà lo schiacciatore della Top Volley per la prossima stagione, si tratta di uno dei migliori pallavolisti del suo ruolo nel panorama europeo. Tillie arriva dal campionato polacco in cui ha vestito la maglia del Projekt Warszawa, ma la voglia di confrontarsi nella massima serie italiana è enorme. «Devo ammettere che adoro la Superlega italiana, penso che sia uno dei migliori campionati del mondo e lo dico conoscendolo – continua il martello transalpino eletto miglior ricevitore della Coppa di Polonia 2017 – conosco anche la Top Volley, abbiamo anche parlato molto in questa fase e ho scelto di dare il mio contributo a questa squadra, l’ho fatto perché penso che il loro progetto sia molto interessante: vengo in Italia per lavorare molto e per fare cose buone convinto che la squadra possa crescere molto».