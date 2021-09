Sarà il campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova ad ospitare la Del Monte Supercoppa

Il primo evento della stagione 2021/2022 avrà luogo sul campo della Cucine Lube Civitanova: l’Eurosuole Forum sarà teatro della Del Monte Supercoppa sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Le protagoniste della competizione saranno la Cucine Lube Civitanova, la Sir Safety Conad Perugia, l’Itas Trentino e la Vero Volley Monza.

La competizione mette di fronte le quattro squadre migliori della scorsa stagione e, mentre per Lube, Sir e Itas si tratta del ritorno ad una classica competizione, per Monza sarà la prima volta. Si tratta, infatti, di una prima assoluta per il Vero Volley che arriva a questo evento grazie ad un’ottima stagione che l’ha resa quarta in Regular Season.

I match in programma

Le squadre verranno abbinate per ranking nelle semifinali di sabato 23 ottobre: Lube e Vero Volley nella prima gara e Sir contro Itas nella seconda gara. Le vincitrici si affronteranno nella finale di domenica 24.

Il programma

sabato 23 ottobre – ore 15.15 Cucine Lube Civitanova vs Vero Volley Monza

sabato 23 ottobre – ore 18 Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino

domenica 24 ottobre – ore 18 LA FINALE

Tutti i match saranno trasmetti in diretta su Rai Sport