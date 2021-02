Al via da domani e fino a giovedì la bolla di Champions che vedrà protagoniste la Leo Shoes Modena, Kemerovo, Varsavia e Roeselare. Questa mattina al PalaPanini l’intervista al coach Andrea Giani.

Le dichiarazioni del coach Andrea Giani



Queste le sue parole: “Nella precedente bolla di Champions League abbiamo offerto un buon gioco, volevamo giocare bene e siamo riusciti ad ottenere tre vittorie importanti. Questo girone di ritorno sarà sicuramente difficile perché affronteremo squadre che giocano bene a partire da Kemerovo contro cui disputeremo la prima sfida.”



Consapevole della buona formazione che presenta Kemerovo, che sta facendo molto bene nel campionato russo e che è cresciuta tanto, continua il coach: “Sarà un match difficile, l’importante è esprimerci bene e usare tutte le armi a nostra disposizione. Vogliamo fare risultato e passare il turno.”



Le condizioni della sLeo Shoes Modena



In merito alle condizioni della Leo Shoes, Andrea Giani: “La squadra sta bene, siamo stimolati perché le partite che ci attendono saranno belle e l’obiettivo da raggiungere è un traguardo che in parte ci siamo già costruiti nel girone in Belgio e quindi cercheremo di confermarci.”



Sono tre i match a disposizione per la Leo Shoes, che conosce gli avversari, conclude il coach Giani: “Sappiamo di dover ottenere due vittorie e daremo il massimo per raggiungere il traguardo finale. La Champions è una competizione straordinaria, vogliamo andare avanti e per farlo servirà salire di livello per giocarci al meglio le nostre chance”.