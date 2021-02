Domenica 21 febbraio alle ore 18 il match che vede l’Allianz Powervolley Milano affrontare il Verona nella gara 1 del turno preliminare che mette in palio l’accesso ai quarti di finale playoff scudetto.



Il match: Milano – Verona

Ripartono i match importanti per la squadra di Milano che domenica affronterà in casa la formazione di Verona cercando la prima vittoria nella post season.

Sarà il quarto confronto tra le due squadre nel 2020-2021, entrambe sono cambiate e si sono evolute. Infatti, Verona ha perso i due opposti, Boyer e Kimerov, scommettendo sul giovane bombardiere danese classe 1999 Jensen, mentre Milano ha inserito nel proprio roster un giocatore di grande esperienza come Urnaut per sopperire inizialmente all’assenza per infortunio (patito a fine novembre) di Patry.

Domenica le due compagini saranno faccia a faccia a pieno organico per giocarsi un importante obiettivo stagionale: essere tra le prime migliori otto della Superlega e incastonare il proprio nome nella griglia dei playoff scudetto. Per farlo servirà una prestazione di grande valore, cinica in attacco e coriacea in difesa. Sarà necessario poter contare sulle doti offensive di Jean Patry, opposto titolare del team meneghino, ma coach Piazza potrà fare affidamento anche su una batteria di schiacciatori del calibro di Urnaut, Ishikawa, Maar e Basic.



“La partita contro Verona sarà un’ottima opportunità per testare la nostra ambizione come squadra in questa fase di post season” le dichiarazioni di Steve Maar dell’Allianz Powervolley “La nostra squadra è al suo meglio, sciolta e con la voglia di divertirsi insieme. La prima gara sarà importante soprattutto considerando il nostro calendario per la CEV Challenge Cup. So che ognuno di noi darà il massimo per la partita di domenica”.

Sedicesimo match che vede il confronto tra Allianz Powervolley Milano e NBV Verona. Sono 5 le vittorie per Milano e 10 per Verona.





Probabili formazioni



Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi (L). All. Piazza.

NBV Verona: Spirito – Jensen, Caneschi – Aguenier, Kaziyski – Jaeschke, Bonami (L). All. Stoytchev.

Arbitri: Braico – Goitre. Terzo Arbitro: Manzoni.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.