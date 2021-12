Volley, Mondiale per club: il programma completo | Orari e dove vedere le gare

Per l’Italia ci sono Civitanova e Trento

Il meglio del volley mondiale si ritroverà in questi giorni in Brasile, a Betim, vicino Belo Horizonte per disputare il tanto atteso Mondiale per club (la cui edizione del 2020 è saltata a causa del Covid). Ai nastri di partenza 6 squadre che si affronteranno in due gironi di sola andata da 3 squadre; le prime due passeranno alle semifinali e poi alla finalissima in programma il 12 dicembre. Per l’Italia sono presenti Civitanova (campione in carica) che se la vedrà nel suo girone contro i brasiliani del Funvic Taubaté e gli argentini dell’UPCN San Juan e Trento (chiamata in causa per la rinuncia dei polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle) che affronterà i brasiliani del Sada Cruzeiro e gli iraniani del Foolad Sirjan.

Mondiale per club Volley, il programma completo

Martedì 7 dicembre 2021

ore 22.00 Funvic Taubatè – UPCN San Juan

Mercoledì 8 dicembre 2021

ore 01.30 Sada Cruzeiro – Foolad Sirjan

ore 21.00 Cucine Lube Civitanova – UPCN San Juan

Giovedì 9 dicembre 2021

ore 00.30 Foolad Sirjan – Trentino Itas

ore 21.00 Cucine Lube Civitanova – Funvic Taubatè

Venerdì 10 dicembre 2021

ore 0.30 Sada Cruzeiro – Trentino Itas

ore 21.00: prima Semifinale

Sabato 11 dicembre 2021

ore 00.30: seconda Semifinale

ore 21.00: Finale per il terzo posto

Domenica 12 dicembre 2021

ore 00.30: Finale

Mondiale per club Volley, dove vedere le partite

Tutte le partite del Mondiale per club di Volley saranno trasmesse su Sky e precisamente sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport Action e, in streaming, sull’app Now. Un live streaming, con telecronaca in inglese, sarà disponibile anche sul portale Volleyballworld.tv.