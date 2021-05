Parte la VNL – Volley Nations League 2021 a Rimini

Al via oggi la Volley Nations League maschile 2021, tappa importante in vista dei giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il torneo si svolgerà interamente a Rimini: le 16 squadre protagoniste giocheranno un preliminare round-robin tra il 28 maggio e il 23 giugno e le quattro migliori classificate accederanno alle semifinali (26 giugno), seguite poi dalle due finali per il bronzo e per l’oro (27 giugno).

Le nazionali presenti sono Argentina, Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Francia, Germania, Iran, Italia, Giappone, Olanda, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, USA.

Staff e giocatori del Modena Volley presenti

Molti i giocatori del Modena Volley e i membri dello staff presenti alla manifestazione: nello staff della nazionale tedesca ci sono l’allenatore Andrea Giani, il match analyst Roberto Ciamarra, il preparatore Oscar Berti e la scout Chiara; Bruno Mossa De Rezende sarà capitano del suo Brasile, Earvin Ngapeth è la stella della Francia, Nimir Abdel Aziz il punto di riferimento dell’Olanda, Giulio Pinali è uno degli opposti azzurri, chiude la compagine modenese Pietro Bavutti, fisioterapista della nazionale slovena.

Tutte le partite saranno visibili in abbonamento su Volleyball World TV, mentre La7 mostrerà in diretta 28 match.

Calendario completo dei match del VNL

• Venerdì 28 maggio 2021

Ore 10.00 Francia-Bulgaria

Ore 12.00 Germania-Australia

Ore 13.00 Giappone-Iran

Ore 15.00 Serbia-Slovenia

Ore 16.00 Olanda-Russia

Ore 18.00 USA-Canada

Ore 19.30 Polonia-Italia

Ore 21.00 Brasile-Argentina



• Sabato 29 maggio 2021

Ore 10.00 Germania-Francia

Ore 12.00 Iran-Russi

Ore 13.00 Olanda-Giappone

Ore 15.00 Australia-Bulgaria

Ore 16.00 Polonia-Serbia

Ore 18.00 Italia-Slovenia

Ore 19.30 Argentina-Canada

Ore 21.00 USA-Brasile



• Domenica 30 maggio 2021

Ore 10.00 Australia-Francia

Ore 12.00 Olanda-Iran

Ore 13.00 Germania-Bulgaria

Ore 1500 Russia-Giappone

Ore 16.00 USA-Argentina

Ore 18.00 Canada-Brasil

Ore 19.30 Polonia-Slovenia

Ore 21.00 Serbia-Italia



• Giovedì 3 giugno 2021

Ore 10.00 Germania-Argentina

Ore 12.00 Iran-Canada

Ore 13.00 Giappone-Serbia

Ore 15.00 Brasile-Francia

Ore 16.00 Olanda-Slovenia

Ore 18.00 Australia-Polonia

ore 19.30 Italia-Bulgaria

Ore 21.00 Russia-USA



• Venerdì 4 giugno 2021

Ore 10.00 Argentina-Slovenia

Ore 12.00 Olanda-Germania

Ore 13.00 Brasile-Giappone

Ore 15.00 Serbia-Francia

Ore 16.30 Iran-Italia

Ore 18.00 Polonia-USA

Ore 19.30 Russia-Australia

Ore 21.00 Canada-Bulgaria



• Sabato 5 giugno 2021

Ore 10.00 Olanda-Argentina

Ore 12.00 Slovenia-Germania

Ore 13.00 Francia-Giappone

Ore 15.00 Brasile-Serbia

Ore 16.00 Russia-Polonia

Ore 18.00 USA-Australia

Ore 19.30 Bulgaria-Iran

Ore 21.00 Canada-Italia



• Mercoledì 9 giugno 2021

Ore 10.00 Serbia-Germania

Ore 12.00 Giappone-Australia

Ore 13.00 Francia-Russia

Ore 15.00 Slovenia-Canada

Ore 16.30 Argentina-Italia

Ore 18.00 Iran-USA

Ore 19.30 Polonia-Bulgari

Ore 21.00 Olanda-Brasile



• Giovedì 10 giungo 2021

Ore 10.00 Serbia-Iran

Ore 12.00 Russia-Canada

Ore 13.00 Francia-Slovenia

Ore 15.00 Argentina-Australia

Ore 16.00 Germania-USA

Ore 18.00 Bulgaria-Brasile

Ore 19.30 Giappone-Italia

Ore 21.00 Polonia-Olanda



• Venerdì 11 giugno 2021

Ore 10.00 Iran-Germania

Ore 12.00 Slovenia-Russia

Ore 13.00 Giappone-Argentina

Ore 15.00 Olanda-Bulgaria

Ore 16.30 Australia-Italia

Ore 18.00 USA-Serbia

Ore 19.30 Canada-Francia

Ore 21.00 Polonia-Brasile



• Martedì 15 giugno 2021

Ore 10.00 Russia-Serbia

Ore 12.00 Iran-Australia

Ore 13.00 Argentina-Bulgaria

Ore 15.00 Giappone-Germania

Ore 16.30 Italia-USA

Ore 18.00 Canada-Polonia

Ore 19.30 Brasile-Slovenia

Ore 21.00 Olanda-Francia



• Mercoledì 16 giugno 2021

Ore 10.00 Argentina-Russia

Ore 12.00 Serbia-Bulgaria

Ore 13.00 Slovenia-Australia

Ore 15.00 Giappone-Polonia

Ore 16.30 Olanda-Italia

Ore 18.00 Canada-Germania

Ore 19.30 USA-Francia

Ore 21.00 Iran-Brasile



• Giovedì 17 giugno 2021

Ore 10.00 Argentina-Serbia

Ore 12.00 Bulgaria-Russia

Ore 13.00 Giappone-Canada

Ore 15.00 Australia-Brasile

Ore 16.00 Iran-Slovenia

Ore 18.00 Olanda-USA

Ore 19.30 Francia-Italia

Ore 21.00 Germania-Polonia



• Lunedì 21 giugno 2021

Ore 10.00 Australia-Serbia

Ore 12.00 Giappone-Bulgaria

Ore 13.00 Francia-Iran

Ore 15.00 Canada-Olanda

Ore 16.30 Brasile-Italia

Ore 18.00 Slovenia-US

Ore 19.30 Polonia-Argentina

Ore 21.00 Germania-Russia



• Martedì 22 giugno 2021

Ore 10.00 Canada-Australia

Ore 12.00 Serbia-Olanda

Ore 13.00 Bulgaria-USA

Ore 15.00 Iran-Polonia

Ore 16.00 Giappone-Slovenia

Ore 18.00 Francia-Argentina

Ore 19.30 Brasile-Germania

Ore 21.00 Russia-Italia



• Mercoledì 23 giugno 2021

Ore 10.00 Australia-Olanda

Ore 12.00 Canada-Serbia

Ore 13.00 USA-Giappone

Ore 15.00 Francia-Polonia

Ore 16.00 Iran-Argentina

Ore 18.00 Slovenia-Bulgaria

Ore 19.30 Italia-Germania

Ore 21.00 Brasile-Russia