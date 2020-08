Volley Superlega, pubblicati i calendari della prossima edizione

Sono ufficiali e pubblicati sul sito Legavolley.it alla pagina



i calendari di Regular Season della Serie A Credem Banca.

Dal link diretto o dal banner in home page è possibile accedere ai file (word, pdf, excel) con gli impegni agonistici delle 48 squadre di SuperLega, Serie A2 e Serie A3. A seguire il calendario sarà visualizzabile anche dai menù a tendina del sito di Lega.Nelle prossime settimane saranno fissati gli appuntamenti televisivi e le singole variazioni di giorno e orario richieste dalla pianificazione della stagione.

SuperLega: gli eventi

La Regular Season della SuperLega Credem Banca 2020/21 verrà aperta da due eventi targati Del Monte®. Le quattro squadre in lizza per la Del Monte® Supercoppa si sfideranno in Semifinale di Supercoppa su gare di andata e ritorno (eventuale golden set), prima della grande serata di Finale all’Arena di Verona.

Le stesse quattro formazioni sono già qualificate per i Quarti della Del Monte® Coppa Italia.

Del Monte® Supercoppa

Semifinali andata

Domenica 13 settembre 2020

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena

Semifinali ritorno

Domenica 20 settembre 2020

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

Finale all’Arena di Verona

25 settembre 2020

Del Monte® Coppa Italia

Gli altri otto Club giocheranno gli Ottavi della Del Monte® Coppa Italia divisi in due gironi, con partite di sola andata: le due vincenti di ogni pool raggiungeranno ai Quarti Civitanova, Modena, Perugia e Trento. Per la composizione del tabellone saranno tutte riclassificate per la fase dei Quarti in base alla classifica del girone di andata della prossima stagione.

GIRONE A: Allianz Milano (5a classificata), NBV Verona (8a classificata), Vero Volley Monza (9a classificata), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (12a classificata);

GIRONE B: Consar Ravenna (6a classificata), Pallavolo Padova (7a classificata), Gas Sales Bluenergy Piacenza (10a classificata), Top Volley Cisterna (11a classificata).

Del Monte® Coppa Italia

Ottavi gara 1

Domenica 13 settembre 2020

Girone A

Allianz Milano – NBV Verona

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Consar Ravenna – Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Ottavi gara 2

Domenica 20 settembre 2020

Girone A

NBV Verona – Vero Volley Monza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Girone B

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

Ottavi gara 3

Mercoledì 23 settembre 2020

Girone A

Allianz Milano – – Vero Volley Monza

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna

Quarti di Finale

26 novembre 2020

Final Four

30 e 31 gennaio 2021

Inizio Play Off: 21 febbraio 2021

Serie A2 e Serie A3: gli eventi

Si qualificano ai Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia le migliori 6 formazioni di Serie A2 Credem Banca al termine del girone di andata e la prima classificata dell’andata nel Girone Bianco e nel Girone Blu. Le 8 squadre disputano i Quarti di finale (6 gennaio 2021) e le Semifinali (13 gennaio 2021) in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata. Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale il 31 gennaio 2021 nella stessa sede ove si disputa la Final Four della Del Monte® Coppa Italia di SuperLega.

Date Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3

Quarti di finale

6 gennaio 2021

Semifinali

13 gennaio 2021

Finale

31 gennaio 2021

Inizio Play Off Serie A2 Credem Banca: 28 marzo 2021

Inizio Play Off Serie A3 Credem Banca: 3 aprile 2021