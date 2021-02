La Trentino Itas vince il match contro la Berlin Recycling Volleys nella gara d’andata dei quarti di finale disputata giovedì 25 febbraio, mantenendo intatta l’imbattibilità stagionale nella competizione (10 vittorie in altrettante partite giocate).

Il match: Berlin Recycling Volleys – Trentino Itas



Approccio determinato quello della formazione gialloblù che chiude in quattro set la partita. Determinanti forze mentali, tecniche e fisiche per respingere il tentativo degli avversari di ribaltare il match dopo il terzo set. Ottimo l’avvio di gara, con grande attenzione a muro e un servizio molto efficace.

La partita si è accesa dal punto di vista agonistico nella parte centrale, i gialloblù hanno avuto il merito di vincere allo sprint il secondo set e poi di rialzare immediatamente la testa dopo aver perso il terzo ai vantaggi, sciorinando di nuovo una grande pallavolo nel quarto periodo.

Di nuovo decisivo l’apporto offerto dall’opposto Nimir Abdel-Aziz, best scorer ed mvp del match grazie a 28 punti personali, il 71% in attacco, tre ace ed un muro, ma molto importante sono state anche le prestazioni offerte da Podrascanin (11 con l’88% in primo tempo e 4 block), dall’ex di turno Lisinac (12) e dal capitano Giannelli.

Protagonista di un ingresso positivo in corso d’opera anche Alessandro Michieletto, bravo a calarsi nel clima agonistico acceso del secondo e a togliere certezze agli avversari a suon di muri vincenti (tre sul solo Patch) e ricezioni positive.

Per aggiudicarsi l’accesso alla semifinale la Itas dovrà vincere almeno due set nel match di ritorno, che si giocherà a Trento. La Trentino Itas rientra in Italia venerdì 26 febbraio e a partire dal giorno dopo inizierà a preparare la gara di ritorno, in programma alla BLM Group Arena giovedì 4 marzo alle ore 19.

Le parole di Lorenzetti dell’Itas



Le dichiarazioni dell’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match:

“Volevamo ottenere questo tipo di risultato e siamo contenti di averlo. Dopo due settimane senza partite ufficiali, sapevamo che avremmo potuto non essere perfetti, perché ci mancava un po’ di ritmo specialmente in alcuni fondamentali; in attacco e nella gestione della battuta come squadra non siamo stati infatti perfetti”.

Il coach conclude: “I due set centrali giocati punto a punto sono stati importanti per riacquisire una certa autonomia di gioco e per mettere un buon punto di partenza relativamente al discorso qualificazione alla semifinale di questa competizione”.





Il tabellino

Di seguito il tabellino della gara d’andata dei quarti di finale di 2021 CEV Champions League giocata alla Max Schmeling Halle di Berlino.



Berlin Recycling Volleys-Trentino Itas 1-3

(19-25, 23-25, 28-26, 17-25)

BERLIN RECYCLING VOLLEYS : Tuia 2, Eder 3, Patch 16, Carle 18, Brehme 6, Grankin 2, Zenger (L); Baghdady, Kessel, Pujol. N.e. Kowalski, Le Rouix, Moraes. All. Cedric Enard.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 11, Giannelli 3, Lucarelli 10, Lisinac 12, Nimir 28, Kooy, Rossini (L); Michieletto 6, Sperotto, Sosa Sierra. N.e. Cortesia, Argenta, Pol e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Adler di Budapest (Ungheria) e Kellenberg di Stoccarda (Germania).

DURATA SET: 23’, 28’, 31’, 23’; tot 1h e 45’.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Berling Recycling Volleys: 4 muri, 8 ace, 17 errori in battuta, 8 errori azione, 51% in attacco, 36% (12%) in ricezione. Trentino Itas: 14 muri, 6 ace, 24 errori in battuta, 3 errori azione, 60% in attacco, 31% (13%) in ricezione. Mvp Nimir.