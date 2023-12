Il match di Bundesliga tra Werder Brema e RB Lipsia si profila come una sfida intrigante, con il RB Leipzig reduce dal sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, dove affronterà il Real Madrid. Questo match rappresenta una prova importante per il RB Leipzig, che cerca di mantenere il proprio slancio sia a livello nazionale che europeo.

Brema-Lipsia, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Lipsia è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.57 su snai e 1.63 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.50 mentre una vittoria del Werder Brema (segno 1) si trova anche quota 5.10. Ecco la comparazione quote di Brema Lipsia dei bookmakers:

Snai : Werder Brema (1): 5.00 Pareggio (X): 4.50 Lipsia (2): 1.57

: Gol Gol : Werder Brema (1): 5.10 Pareggio (X): 4.58 Lipsia (2): 1.60

: Sportbet : Werder Brema (1): 5.05 Pareggio (X): 4.60 Lipsia (2): 1.63

Momento Werder Brema

Il Werder Brema affronta questo match dopo un pareggio incoraggiante per 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach, indicando la possibilità di concludere l’anno con una nota positiva. Tra le assenze, Amos Pieper e Leon Opitz restano fuori per problemi alla caviglia, mentre Nicolai Rapp è indisponibile per un infortunio al piede. Marco Friedl, capitano della squadra, ha un problema all’inguine, quindi Anthony Jung giocherà sulla sinistra di una difesa a tre. In attacco, Marvin Ducksch, che ha segnato il suo settimo gol della stagione nell’ultima partita, probabilmente sarà affiancato da Rafael Borré​​​​.

Momento Lipsia

Il RB Lipsia arriva a questo incontro forte di una striscia di quattro vittorie consecutive e dopo aver vinto gli ultimi sei incontri con il Bremea. Nonostante le assenze di Dani Olmo e Willi Orban per infortuni, il Leipzig si affida alla forma eccellente di Xavi Simons, che ha avuto 11 coinvolgimenti diretti in gol in Bundesliga da quando è arrivato in prestito dal PSG. Lois Openda, con 10 gol in 15 apparizioni in campionato, sarà una minaccia in attacco insieme a Yussuf Poulsen​​​​.

Brema-Lipsia, consigli e Analisi Finale