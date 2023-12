Chelsea di Pochettino impegnato contro il Wolverhampton. Il tecnico argentino sceglie il 4-2-3-1. In dubbio la presenza di Enzo Fernandez; centrocampo affidato a Caicedo e Gallagher. In avanti, alle spalle di Jackson, spazio a Sterling, Palmer e Mudryk. In difesa il quartetto composto da Gusto, Disasi, Badiashile e Colwill. Tra i pali c’è Petrovic, assente Sanchez, che si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili.

Le probabili formazioni:

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sá; Kilman, Toti, Dawson; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Ait-Nouri; Cunha, Hwang. All. O’Neil.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson. All. Pochettino.