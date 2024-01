Zambia-Tanzania, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: lo Zambia affronta la Tanzania allo stadio Laurent Pokou di San Pedro. Zambia, reduce del pareggio contro il Congo, a caccia di punti per centrare il secondo posto. Tanzania, sconfitto per 3-0 dal Marocco, con un solo risultato a disposizione. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

ZAMBIA (4-1-4-1): Mulenga; Mwape, Sunzu, Musonda F., Kabwe; Kapumbu; Musonda L.; Kangwa, Banda, Sakala; Daka. CT. Grant.

TANZANIA (4-3-3): Manula; Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Husseini; Yahaya, Mkami, Abraham; Samatta, Mombwa, Allarakhia. CT. Amrouche.