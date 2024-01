DR Congo-Zambia, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la prima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: il DR Congo affronta lo Zambia allo Stade de San Pedro, mercoledì alle 21. Ventesima partecipazione per il Congo, vincitore in due edizioni – 1968 e 1976. Diciottesima per lo Zambia, detentrice del trofeo nel 2012, vinto in finale contro la Costa d’Avorio. Il match sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

DR CONGO (4-4-2): M’Pasi; Masuaku, Kiranga, Mbemba, Kalulu; Kakuta, Moutoussamy, Pickel, Wissa; Bongonda, Bakambu. All. Desabre.

ZAMBIA (4-4-2): Mulenga; Phiri, Sunzu, Mwape, Musonda; Kapumbu, Mafwenta, Chilufya, Banda; Daka, Sakala. All. Grant.