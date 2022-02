Roma, a grosso rischio la permanenza di Zaniolo

Nonostante il calciomercato si sia chiuso da qualche giorno, aggiungerei con grandissimi botti, continuano ad uscire fuori notizie su i prossimi trasferimenti. Certamente quello che più interessa i mass media e i tifosi riguarda Nicolò Zaniolo, talento giallorosso. Da settimane non si fa altro che parlare di un suo possibile addio, con un rinnovo che tarda ad arrivare e interrogativi ancora da risolvere.

Il campanello d’allarme è scattato quando Tiago Pinto ha dichiarato: “ad oggi non posso dire se Zaniolo giocherà nella Roma nella prossima stagione“. Da questa frase si sono scatenate una serie di ipotesi che hanno aperto il futuro del numero 22 in più porte, tra cui quella della Juventus.

Incontro con gli agenti per fine febbario

Ecco allora che molti vedono il futuro in bianconero per Zaniolo. Il giocatore ancora non è tornato al massimo dopo la doppia lesione al crociato che l’ha costretto ad un lungo stop. Nonostante ciò alla Juventus continua a piacere e pure tanto, per questo motivo resta alla finestra, nonostante non possa fare ancora passi ufficiali. Motivo? Contratto in scadenza nel giugno del 2024, oltre ai buoni rapporti con la società giallorossa.

In caso di sua ufficiale partenza, la quotazione del giocatore si aggira intorno ai 50 milioni circa. Cifra giusta vista la caratura del giocatore, fiore all’occhiello del nostro calcio. L’ingaggio percepito in giallorosso è di 1,6 milioni con una robusta base di bonus per arrivare a 2,2 milioni.

Il tutto si saprà verso fine febbraio. Questa è la deadline fissata dalla società per capire le intenzioni del giocatore e del suo entourage. L’incontro potrebbe anche slittare di qualche giorno, ma dovrà sicuramente svolgersi entro la fine della stagione.

Il caso Vlahovic insegna: meglio risolvere al presto i problemi con i propri tesserati prima che la situazione possa ritorcersi contro.