Andi Zorba, Agente FiFa ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di calciostyle.it. Zorba si prepara per la sessione di calciomercato a gennaio per le categorie di Serie A-B.

Zorba : “Milan su un talento croato”

Zorba ha raggiunto una collaborazione con il club di Serie B del Como, dove l’a ha dei rapporti importanti con la dirigenza e avrà un posto nel club. Le collaborazioni dei giocatori sarano dalla Croazia, dai Balcani e dalla Grecia dove lui opera da più di 20 anni.

Di seguito le sue parole:

Quale squadra può vincere il campionato italiano?

L’Inter sta facendo bene, ha acquistato diversi buoni calciatori per quest’anno, ma c’è ancora da giocare tanto c’è da fare attenzione anche a Milan e Napoli dove hanno giocatori giovani che possono fare e dare tanto.

Cosa sta succedendo al Milan?

Ieri il Milan ha deluso contro l’Udinese. Leao ha perso tante palle. La squadra non era motivata non c’era grinta anche se il Milan ha avuto il 70 percento del possesso palla. C’è tempo per recuperare.

Come vedi, l’inizio di staigone della Juventus e delle romane?

La Juventus come sempre sorprende, ma quest’anno anche se sono secondi non mi convincono tanto. La Roma ha fatto un grande acquisto con Lukaku grande punta grande attaccante che può fare tanto e dare risultati, grande scelta di Mourinho .

Un talento croato da portare in Italia?

Talenti Croati da proporrere in Italia ce ne sono diversi: Martin Baturina classe 2003 del Dinamo Zagabria giocatore giovane che attualmente ha un valore di 20 milioni, se arriva in Italia fra un anno vale il triplo. Ha già molti estimatori in Europa come il Real Madrid, il Bayern Monaco e anche il Milan. Gioca a centrocampo e sulla trequarti. Un altro nome interessante è Noel Bodetic, terzino, classe 2005 già in prima squadra del Rjeka dotato di grande velocità che può spingere su tutta la fascia, è già stato richiesto da Lione e Benfica.