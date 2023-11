Gerry Cardinale si troverà a Milano molto presto, possibilmente tra domani e martedì. L’occasione che vedrà l’arrivo del fondatore di Red Bird Capital Partners è la gara di Champions League del Milan contro il Psg, partita che vedrà i rossoneri giocarsi tutto per proseguire il proprio cammino in Europa. Cardinale potrà sfruttare al meglio l’incontro con Zlatan Ibrahimović per persuaderlo a entrare in dirigenza.

Cardinale e Ibrahimović | Il rapporto tra i due

Negli ultimi giorni, la società rossonera sta cercando di accelerare la questione riguardante Ibrahimović. Cardinale stravede per lo svedese, con il quale si vedrebbe già da settembre, mese in cui i due hanno avuto il primo colloquio a quattr’occhi. Queste sono state le parole del manager: “Abbiamo bisogno di più leader, la nostra è una squadra giovane e credo che uno come Zlatan potrebbe essere efficace, sia come consigliere per me che come spirito di leadership per tutta la squadra”