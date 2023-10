Tra le varie indiscrezioni di mercato, si torna a sentir parlare di niente popò di meno che di Zlatan Ibrahimović, a ridosso del problema dei tanti giocatori infortunati con il quale il Milan è alle prese. Il gigante svedese sta ancora riflettendo sulla proposta della società rossonera, mossagli in questi ultimi giorni per lavorare insieme nuovamente. Da quello che è emerso da Il Corriere della Sera sulla scelta del fuoriclasse non incideranno né i soldi, né il ruolo; si tratterebbe di una scelta di vita che farebbe, una volta conclusasi la propria carriera.

Ibrahimović | Antidoto al malcontento su Pioli?

Al di là della questione degli infortuni, alcuni giocatori, come Calabria, Giroud e Leão hanno manifestato un atteggiamento non proprio gradevole nei confronti del proprio allenatore Stefano Pioli. Si sta dunque vivendo un momento difficile all’interno dello spogliatoio del Milan e per riportarvi disciplina e ordine occorrerebbe una figura carismatica, un leader. Ibrahimović potrebbe essere l’uomo delle soluzioni, anche secondo Gerry Cardinale e del suo amministratore delegato Furlani. I due stanno cercando di persuadere l’ex attaccante già da settimane e lui non avrebbe ancora dato loro una risposta definitiva. Queste sono le parole riportate da calciomercato.com: “Zlatan non intende accettare un incarico part-time o marginale, se decide di tornare vuole farlo da protagonista”.