Slovacchia-Liechtenstein, probabili formazioni e dove vederla

Slovacchia a caccia di una vittoria fondamentale

Sfida valida per le qualificazioni a UEFA EURO 2024: la Slovacchia, seconda nel gruppo J, sfida il Liechtenstein. Padroni di casa chiamati a rispondere alla sconfitta subita in Portogallo, per provare ad allungare sul Lussemburgo, terzo, impegnato in casa proprio dei lusitani. Gli ospiti, ultimi, sono fermi a zero punti nelle cinque gare disputate. Nella gara d’andata, la Slovacchia si è imposta per 0-1 sul Lussemburgo, grazie alla rete di Vavro. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport, all’interno di Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Haraslin. CT. Calzona.