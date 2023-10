Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna del Mapei Stadium. Falsinei subito in vantaggio con Zirkzee al 3′, imbeccato in profondità da Aebischer. La risposta del Sassuolo arriva al calare della prima frazione di gioco con Boloca, che trafigge Skorupski con un ottimo diagonale da fuori area. Secondo tempo con occasioni da ambo le parti, prima il Bologna con Zirkzee, poi il Sassuolo con Erlic e Bajrami. Tutto vano, finisce 1-1. Nono risultato utile consecutivo per i rossoblù che raggiungono i 15 punti, quarta gara senza i tre punti per i neroverdi, saliti a quota 11.

Sassuolo-Bologna, risultato e tabellino

1-1

Reti: 3′ pt Zirkzee, 44′ pt Boloca

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt (14′ st Racic); Berardi, Bajrami (27′ st Volpato), Laurienté (27′ Ceide), Pinamonti (43′ st Defrel). Allenatore: Alessio Dionisi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (1′ st Posch), Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis (18′ st Kristiansen); Freuler, Aebischer (23′ st El Azzouzi dal 39′ st Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (12′ st Ndoye); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.