Sassuolo-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Diversi gli infortunati in casa Sassuolo, con Dionisi che dovrà fare a meno di Obiang, Alvarez ed Henrique, in forte dubbio. Viti parte dalla panchina, difesa affidata Erlic e Ferrari centrali con Toljan e Vina sulle corsie. Centrocampo a due con Boloca e Thorstvedt dietro a Berardi, Bajrami e Laurienté. In attacca il solito Pinamonti. Motta, che ritrova Kristiansen e Posch, destinati, però, a partire dalla panchina, si affida Lykogiannis e De Silvestri sulle fasce di difesa, con Beukema e Calafiori centrali. Ancora fuori, invece, Lucumì e Soumaoro. Mediana con Ferguson, Freuler e Aebischer. In avanti il tridente composto da Orsolini, Saelemaekers e Zirkzee.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta.