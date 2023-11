Albania-Isole Fær Øer, le ultimissime sulle formazioni

Albania pronta a prendersi il primo posto nel gruppo. Sylvinho opta per il 4-3-3. In difesa, davanti all’estremo difensore dell’Empoli Berisha, spazio a Ismajli e Djimsiti come centrali, sostenuti da Hysaj e Mitaj sulle fasce. Centrocampo composto da tre Serie A: dentro Asslani, Ramadani e Bajrami. In avanti tridente con Asani, Seferi e Cikalleshi.

Le probabili formazioni:

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Cikalleshi, Seferi. Ct. Sylvinho

ISOLE FAR OER (3-4-3): Reynatrod; Faero, Askham, A. Edmundsson; Danielsen, Hendriksson, G. Vatnhamar, Davidsen; Vatnhamar, J. Edmundsson, Johansen. CT. Ericson