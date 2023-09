Albertini sul Milan: “L’ho visto molto bene. Sul derby..”

Intervistato nel corso dell’evento da TMW a Roma per l’Italian Padel Awards, Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan e ora presidente del Settore tecnico in FIGC ha parlato del Milan aspettando il derby.

Albertini: “Milan, sei sulla strada giusta”

“Ho visto dal vivo il primo tempo del Milan alla seconda giornata e l’ha fatto molto bene, con la giusta intensità ed accortezza. Settembre poi, da calciatore, è un mese di preparazione e in cui non sei brillantissimo: tante volte ne risenti, la ripresa è stata sottotono ma la strada mi sembra giusta”. Queste le parole dell’ex centrocampista.