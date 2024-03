Allegri a rischio esonero, in Coppa Italia non può sbagliare

E’ una Juventus in caduta libera, nelle ultime 9 giornate i bianconeri hanno raccolto solo 7 punti. Martedì altro match contro i biancocelesti di Tudor in Coppa Italia: un’altra sconfitta potrebbe spingere la dirigenza a valutare il cambio in corsa, con un esonero al momento non impossibile. La paura in casa Juve è un altro anno senza Champions, una condizione da evitare a tutti i costi.

Obiettivo Champions, Allegri non può fallire l’obiettivo

Il rischio di restar fuori dai primi quattro posti spaventa la dirigenza bianconera, in Coppa Italia contro la Lazio serve un cambio di marcia e invertire la rotta, qualora dovesse arrivare un altro scivolone l’esonero diventerebbe ipotesi concreta. Si parla di possibile traghettatore fino al termine della stagione, per poi puntare a Thiago Motta o al clamoroso ritorno di Antonio Conte. Allegri si gioca la panchina, parola al campo.