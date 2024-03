Allegri: “Il nostro obiettivo è il secondo posto. Pogba? Perdiamo un calciatore straordinario”

Poco fa si è conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Juventus, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 al Maradona di Napoli. Di seguito le sue parole.

Quanto è importante questa partita?

“È una partita sicuramente molto difficile, perché è anomalo vedere il Napoli in questa posizione in classifica. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere”.

Come sta Chiesa?

“Federico ha fatto un giorno di differenziato e domani sarà a disposizione. Anche Danilo ci sarà anche se ha fatto solo un allenamento. Kean sicuramente ci sarà la prossima settimana, McKennie farà di tutto per esserci prossima settimana, vediamo Rabiot. Anche Perin dovrebbe tornare prossima settimana”.

Danilo può giocare a centrocampo?

“No, assolutamente. Centrocampisti ne abbiamo: c’è Alcaraz, che ha fatto un’ottima partita. Abbiamo Miretti, abbiamo Nonge. Danilo ha fatto un solo allenamento, poi rischiare giocatori che sono stati fermi a lungo, per una partita in un periodo che sarà difficile e bello visti i tanti scontri diretti e le semifinali di Coppa Italia. Non abbiamo ancora i punti necessari per giocare la Champions l’anno prossimo: dobbiamo rimanere concentrati e avere tutti i giocatori a disposizione nelle migliori condizioni”.

È disposto a spalmarsi un ingaggio?

“Non abbiamo parlato di futuro con la società. Ho un anno di contratto e abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere. Quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus me lo faranno sapere”.

Un commento sulle parole di De Laurentiis?

“Non commento assolutamente le parole di De Laurentiis. Noi non sappiamo ancora se parteciperemo alla Champions perché dobbiamo arrivare a quota 70 punti. Non sappiamo se parteciperemo al Mondiale per Club perché dipende dai risultati degli altri”.

Il secondo posto è un vostro obiettivo?

“Noi faremo di tutto per arrivare secondo, perché sarebbe un ottimo risultato e miglioreremmo la classifica dello scorso anno. Bisogna vivere il presente di domani contro il Napoli e poi la prossima settimana contro l’Atalanta. Noi dobbiamo arrivare in Champions per un crescita tecnica ed economica per la società”.

Come sta Djalò?

“Sono contento del suo acquisto. Sta crescendo perché ha avuto un infortunio al crociato e bisogna avere pazienza”.

Ha sentito Pogba?

“Ho scritto un messaggio a Paul per quello che è successo. Umanamente sono molto dispiaciuto. Il calcio perde un calciatore straordinario, perché giocatori così sono difficili da trovare”.

Come bisogna giocare questa partita?

“È una partita complessa come quelle che seguiranno contro Atalanta e Genoa. Dobbiamo cercare di limitarli e provare ad essere propositivi con la palla. La squadra sta bene, ha lavorato bene e hanno voglia di fare una grande partita domani”.