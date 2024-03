Verso Napoli-Juve, debutto per Alcaraz dal 1′ | Idea Miretti e occhio a Cambiaso

Allegri valuta le possibili mosse da adottare contro il Napoli con un centrocampo in emergenza per via degli infortuni

È il giorno di vigilia della sfida tra Napoli e Juventus che si terrà domani sera al Maradona alle ore 20:45. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Rabiot e McKennie usciti acciaccati dalla sfida col Frosinone e il tecnico bianconero sta già pensando a come sostituirli al meglio. I più accreditati sono Alcaraz, che si tratterebbe di un debutto da titolare, e Miretti che fatica a dare continuità di rendimento e vuole dimostrare ad Allegri di poter stare nella Juve.

Allegri pensa a Cambiaso mezz’ala

Se l’allenatore toscano decidesse di sperimentare per via delle assenze, la soluzione più logica sarebbe lo spostamento di Cambiaso nel ruolo di mezz’ala con Weah che si posizionerebbe a destra. Se invece si optasse per Miretti, Alcaraz agirebbe come mezz’ala di destra con il centrocampista italiano alla sinistra di Locatelli.