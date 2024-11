All’Inter basta un autogol di Lukeba (1-0) | Primato momentaneo per i nerazzurri

San Siro fa da sfondo al big match di Champions tra Inter e Lipsia, valevole per la 5a giornata del girone unico. I padroni di casa vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva a livello europeo, che la proietterebbe momentaneamente in vetta alla classifica generale. Dall’altra parte, i tedeschi cercano punti vitali per poter ancora sperare almeno nei playoff.

Champions, L’ Inter vede gli ottavi

Grande pressione iniziale dei nerazzurri, concretizzata nel vantaggio che arriva al 27′: sugli sviluppi da palla inattiva Lukeba devia col tacco nella propria porta, siglando involontariamente il vantaggio avversario. Gli ospiti provano un’immediata reazione, affidandosi prevalentemente alle accelerazioni di Nusa e Openda, senza però trovare il guizzo giusto per il pari. Per il resto della prima frazione, la squadra di Inzaghi riesce a gestire comodamente il vantaggio, andando a riposo sul parziale di 1-0. La ripresa vede i ritmi dei nerazzurri abbassarsi notevolmente rispetto alla prima frazione, riuscendo però a gestire bene la gara. D’altro canto gli ospiti, complici anche le sostituzioni, riescono a rendersi maggiormente pericolosi, in particolare negli ultimi 15′ in cui Marco Rose adotta addirittura un 4-2-4 al fine di mettere sotto assedio la difesa interista, senza però riuscire a scalfirla. Nel recupero arriva il raddoppio nerazzurro con Mkhitaryan servito da Thuram. Il gioco viene tuttavia interrotto per fallo in attacco di quest’ultimo, si resta dunque sul risultato di 1-0. Vittoria di grande sostanza e soprattutto fondamentale per l’Inter che sembra aver ipotecato definitivamente il passaggio del turno. Sempre più nera invece è la situazione del Lipsia che dopo 5 giornate resta a quota 0 punti, vedendo allontanarsi definitivamente anche il treno che porterebbe ai playoff.

Inter-Lipsia, il tabellino

1-0

Reti: 27′ Aut. Lukeba (I)

Ammoniti: 10′ Pavard(I); 32′ Bastoni (I); 34′ Baumgartner (L); 85′ Lukeba (L).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard(43′ Bisseck), De Vrij, Bastoni(64′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu(76′ Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Taremi(64′ Thuram), Lautaro(76′ Arnautovic).

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan,Carlos Augusto,Bisseck, Darmian,Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LIPSIA (4-2-3-1):Gulacsi; Geertruida(85′ Gebel), Orban, Lukeba,Henrichs;Kampl,Haidara(60′ Ouedraogo)(70′ Vermeeren); Baumgartner(60’Seiwald ),Openda, Nusa; André Silva(60′ Sesko).

A disposizione:Vandevoordt,Seiwald, Vermeeren,Ouedraogo, Sesko,Gebel.

Allenatore: Marco Rose.