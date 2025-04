Amarcord: Inter – Roma, una sfida ricca di gol

Le partite tra Inter e Roma non sono mai gare banali: le due squadre, infatti, sono tra le compagini più seguite e amate d’Italia. Nel corso degli anni, poi, le due formazioni hanno dato vita a partite emozionanti e ricche di colpi di scena che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la storia del nostro campionato. In particolare, nella seconda metà degli anni 2000, le due formazioni sono arrivate a contendersi anche il tricolore: memorabile l’1-2 maturato allo stadio Olimpico il 27 marzo 2010, con il gol di Luca Toni a sancire il trionfo giallorosso.

Inter – Roma, alcuni numeri

Le due squadre si sono scontrate in Serie A per ben 183 volte: l’Inter ha vinto 79 incontri a fronte delle 50 vittorie della Roma, mentre i pareggi sono 54. La gara è contraddistinta anche da una statistica molto interessante: si tratta, infatti, della partita con più gol nella storia dell’intero campionato (531 in 183 confronti). In passato, la sfida ha assunto anche una dimensione europea: giallorossi e nerazzurri si sono contesi la Coppa UEFA del 1991, quando a prevalere furono proprio i milanesi grazie ai gol di Lothar Matthaus e Nicola Berti nella gara d’andata, rendendo inutile l’1-0 firmato da Ruggiero Rizzitelli nel ritorno. Tornando ai giorni nostri, l’Inter ha trionfato in 8 degli ultimi 15 incroci con la squadra capitolina; l’ultima vittoria dei giallorossi, a San Siro, risale al 1° ottobre 2022 grazie ai gol di Paulo Dybala e Chris Smalling.