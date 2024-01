Ultima giornata d'andata nel giorno della Befana; come fare le giuste scelte di formazione per il Fantacalcio

Ultima giornata del girone d’andata con l’Inter che spera di trovare il titolo d’inverno nella calza della Befana. E voi, fantallenatori accaniti, cosa sperate di ricevere in regalo dall’allegra vecchina? Proviamo a darvi una mano per non sbagliare formazione e non avere troppo carbone in luogo di regali e dolciumi vari…

Si comincia questa sera con la sfida tra due delle formazioni più sorprendenti di questa prima metà del campionato sia pure su livelli un po’ differenti; al Dall’Ara andrà in scena BOLOGNA-GENOA. Tra i padroni di casa, intenti a dimostrare che la battuta d’arresto di Udine sia stata soltanto un’infelice parentesi, logico puntare ancora su Zirkzee e Orsolini; fuori per squalifica Ferguson potremmo dirottare le nostre attenzioni sul giovane Fabbian, suo sostituto, al quale aggiungiamo Saelemaekers. Per i grifoni invece sempre caldo il nome di Gudmundsson al quale affianchiamo Malinovskyi e Messias. Skorupski in cerca di riscatto è da tenere nella giusta considerazione.

Domani alle 12.30 INTER-VERONA gara sulla carta scontata. Tornerà Lautaro che naturalmente andremo a schierare al centro dell’attacco in coppia con Thuram; poi Barella e Calhanoglu a completare i nostri 4 moschettieri nerazzurri; per gli ospiti speranze (poche) riposte in Ngonge e Lazovic. Ovviamente Sommer tra i pali resta una primissima scelta.

Alle 15.00 di sabato il FROSINONE ospiterà il MONZA in un’altra gara ricca di interesse e di calciatori pronti a lasciare un segno tangibile anche per il Fantacalcio; per i padroni di casa si punta sulla verve realizzativa di Soulé e Kaio Jorge senza trascurare Harroui e Brescianini; nome in più: Okoli. Per i brianzoli insistiamo su Ciurria che prima o poi dovrà pure sbloccarsi; poi Mota, Colombo e Kyriakopoulos.

Alle 18.00 LECCE-CAGLIARI, scontro salvezza di rilevante importanza. I giallorossi stanno meglio in classifica ma non possono commettere errori: Krstovic, Oudin e Piccoli (dalla panchina) potrebbero colpire la difesa dei sardi che invece punteranno su Pavoletti, Oristanio e Viola. Sorprese? Baschirotto e Sulemana.

Alle 20.45 il pericolante SASSUOLO riceverà l’ambiziosa FIORENTINA. Tra i neroverdi logico insistere sulla coppia d’attacco Berardi-Pinamonti; chances anche per Laurientè e Pedersen. Italiano spera nella continuità di Beltran e nella fantasia di Bonaventura e Ikoné.

Domenica 7 gennaio altro incontro alle 12.30 tra EMPOLI e MILAN. Caputo e Cambiaghi cercheranno di fare breccia nella difesa rossonera, coadiuvati da Maldini e Grassi. Nei rossoneri saranno Leao, Giroud e Pulisic i protagonisti annunciati. Spazio anche per Theo e per il portiere Maignan.

TORINO-NAPOLI promette di essere una sfida dura e agonisticamente molto combattuta. I campioni d’Italia cercheranno di ritrovare il miglior Kvaratskhelia e punteranno sulla voglia di emergere di Raspadori; buoni auspici anche per Zielinski e Politano. Nel Toro invece riflettori accesi sulla coppia Zapata-Sanabria, senza dimenticare Vlasic e Ilic. Occhio sulle corsie esterne alle scorribande di Di Lorenzo e Bellanova.

In contemporanea alle ore 15.00 anche UDINESE-LAZIO. Nei friulani sono decisamente “on fire” Lucca e Pereyra ai quali andremmo ad affiancare Lovric e Thauvin. Per Sarri logico affidarsi a Castellanos, Isaksen e Zaccagni con possibilità interessanti anche per Guendouzi e Lazzari.

Alle 18.00 SALERNITANA -JUVENTUS. I granata metteranno tutto su Candreva, Simy e Ikwuemesi mentre per Allegri saranno Vlahovic, Chiesa e Rabiot le punte di diamante. Non lasciate fuori nemmeno Yildiz, Szczesny e Bremer.

Chiude il girone di andata la sfida Champions tra ROMA e ATALANTA. Mourinho sfrutterà la coppia d’oro Dybala-Lukaku sperando anche nella verve di Pellegrini e Bove. Gasperini risponderà con Scamacca, De Ketelaere, Koopmeiners e Zappacosta.