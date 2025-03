Ancora Roma! I giallorossi superano il Como in rimonta (2-1)

Roma – Como, Ranieri la ribalta dalla panchina

La Roma passa per 2-1 con il Como e accorcia ulteriormente sulla zona Europa. Il vantaggio dei lariani arriva al quarantaquattresimo con Da Cunha. Perrone trova il centrocampista comasco, che, a sua volta, non lascia scampo a Svilar. Nella ripresa cambia Dovbyk ed El Shaarawy, a sostituire Shomurodov e Pellegrini. La vera epifania della gara giallorossa arriva dall’ingresso in campo di Saelemaekers e Rensch. Il belga trova subito il pari, concretizzando un ottimo suggerimento di Celik. La Roma la ribalta con Dovbyk al settantaseiesimo. L’ex Ajax serve l’ucraino che insacca da pochi passa. Al sessantreesimo l’espulsione di Kempf lascia i lombardi in 10. Sofferenza nel finale, ma la formazione di Ranieri si conferma in grande spolvero e conquista tre punti importantissimi.