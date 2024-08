L'ex Inter pronto a tornare in Italia.

Monza, trattativa a sorpresa con Ivan Perisic

Offerto nei giorni scorsi alla Fiorentina, Ivan Perisic, ex Inter, potrebbe approdare Monza dopo la breve esperienza in patria. A seguito della rottura con il club attuale, l’Hajduk Spalato, e con il tecnico, Rino Gattuso, l’esterno croato è pronto ad arrivare in Lombardia. Trattativa a sorpresa che sembra aver preso una piega positiva: si prova a chiudere.