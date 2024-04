Infortunio Zaccagni, oggi gli esami: si teme un lungo stop. L'esterno della Lazio a rischio in questo mese di aprile: le ultime sul giocatore biancoceleste

Molta apprensione per la caviglia di Zaccagni, soprattutto perché sabato è in programma uno degli eventi più attesi e importanti della stagione: il derby di ritorno contro la Roma. L’attaccante è andato out ad inizio match contro la Juventus.

Zaccagni, distorsione grave alla caviglia

Già a fine gara contro la Juve le condizioni di Zaccagni destavano preoccupazione. Ieri è stato costretto al cambio dopo soli 10′ di gioco: decisivo lo scontro durissimo con Gatti. Ieri si parlava di importante trauma distorsivo a carico della caviglia sinistra. Nella giornata di oggi, Zaccagni si sottoporrà agli esami strumentali. A confermarlo è il dottor Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, che ieri ha tracciato un primo punto sulle condizioni dell’esterno di Igor Tudor. Le parole del medico: “Mattia ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra per cui adesso al ritorno a Roma faremo tutte le indagini per una diagnosi più accurata e una prognosi giusta”.

Tudor lavorerà con i suoi uomini nella mattina di oggi, poi domani e dopodomani si lavorerà di pomeriggio. Il tecnico non deve affrontare solo la grana Zazzagni, c’è anche la situazione di Lazzari, che sarà costretto per circa 20 giorni ai box. E se Zaccagni non giocasse Tudor potrebbe utilizzare Felipe Anderson sulla fascia con Isaksen sulla trequarti, oppure alzare Kamada, o Pedro.