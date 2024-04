Arsenal-Luton, le probabili formazioni | Le ultime

L’Arsenal di Arteta dopo il pareggio col City nell’ultima giornata di Premier League ospita il Luton Town, in piena lotta salvezza, reduce da una sconfitta in casa del Tottenham. L’Arsenal, distante solo due punti dal Liverpool primo e davanti di un punto al Manchester City, deve vincere per proseguire nella lotta al titolo, mai come quest’anno così aperta e appassionante.

Arsenal-Luton Town, le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

Luton (4-3-3): Kaminski; Kabore, Burke, Mengi, Doughty; Berry, Barkley, Ruddock; Townsend, Morris, Chong.