Atalanta-Fiorentina, le scelte di Gasperini e Italiano

In palio la finale di Coppa Italia, la vincitrice affronterà la Juventus nell’ultimo atto della competizione. Si riparte dal vantaggio viola dell’andata, grazie alla rete di Mandragora. Gasperini opta per la coppia composta da De Ketelaere e Scamacca, in grande periodo, in avanti, con Koopemeiners alle loro spalle. In mezzo al campo De Roon e Pasalic, supportati da Holm e Ruggeri. In casa viola confermato Kouamé con Beltran e Nico Gonzalez sulla trequarti. La punta sarà Belotti.

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.