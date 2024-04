Tutto pronto per un nuovo scontro tra Atalanta e Fiorentina, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Stasera i nerazzurri sono chiamati a ribaltare l’1-0 patito al Franchi per centrare l’ultimo atto di Coppa Italia.

Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni

La formazione di Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Holm e Toloi, mentre c’è il recupero di Scalvini, tornato in gruppo nella seduta di ieri. Tornano sei titolari dopo il maxi turnover col Monza: davanti a Carnesecchi Djimsiti, Hien e Kolasinac con Zappacosta e Ruggeri a presidiare le corsie laterali. In mezzo al campo Ederson e De Roon, sulla trequarti Koopmeiners favorito su Pasalic per giocare alle spalle di Scamacca e Miranchuk.

Pochi dubbi per Italiano, contro la Dea rientra dal primo minuto chi è rimasto a riposo a Salerno: in porta verrà confermato Terracciano, mentre Martinez Quarta dovrebbe essere preferito come centrale sinistro al fianco di Milenkovic. Sulle fasce Dodò e Biraghi al posto di Kayode e Parisi. La mediana sarà gestita da Bonaventura e Mandragora con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé dietro a Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Dove vedere Atalanta-Fiorentina

La sfida tra Atalanta e Fiorentina, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d’inizio alle 21. Mediaset si è assicurata in esclusiva fino al 2027 i diritti televisivi del torneo, dunque la gara sarà visibile in chiaro e in maniera gratuita su Canale 5. Inoltre, sarà possibile seguirla anche in streaming sull’app Mediaset Infinity.