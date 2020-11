Atalanta, Gasperini perde un titolare per Covid

Il Covid si abbatte sull’Atalanta di Gasperini. La Federazione ucraina ha comunicato la positività al virus di un giocatore della Dea

Dalla Federazione ucraina arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Pochi minuti fa infatti è arrivata la comunicazione delle positività al Covid19 di Ruslan Malinovskyi. Adesso la nazionale ucraina è in quarantena in un hotel a Lucerna e stasera non disputerà la sfida che era in programma contro la Svizzera a causa dell’indisponibilità di ben 8 giocatori. Il centrocampista ucraino quindi sarà indisponibile per le prossime sfide di Serie A contro Spezia e Verona ma soprattutto per quella di Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

