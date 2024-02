Atalanta-Sassuolo, le scelte di Gasperini e Dionisi

Torna Ederson, unico cambio rispetto alla gara di Genova, nei nerazzurri, che, tuttavia, perdono Lookman per infortunio. In avanti confermati Scamacca e De Ketelaere, sostenuti da Koopmeiners. Out Erlic, dentro Tressoldi al centro della difesa neroverde. Ballottaggio Volpato-Bajrami, con il primo in vantaggio, sulla trequarti.

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.