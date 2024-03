Atalanta-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di ritorno di UEFA Europa League a Bergamo, giovedì alle 21, tra Atalanta e

e Sporting Lisbona. Si riparte dal pari in terra lusitana, 1-1 con reti di Paulinho, per i padroni di casa, e Scamacca, per la formazione di Gasperini. Il match sarà trasmesso su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (255); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Atalanta-Sporting Lisbona, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim.