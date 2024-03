United a Torino: osservati tre giocatori tra Juventus e Atalanta

Il Manchester United ha inviato alcuni rappresentanti del club all’Allianz per assistere al match tra Juventus ed Atalanta al fine di monitorare alcuni giocatori.

Juventus, lo United ha puntato Gleison Bremer

Uno dei club più prestigiosi d’Europa ha deciso di inviare i propri osservator a Torino. La dirigenza dei Red Devils ha intenzione di portare validi rinforzi nel proprio organico. Gli osservati speciali erano Gleison Bremer, Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners. I tre giocatori sono in agenda dei dirigenti del Manchester United già da un po’ di tempo, finalmente hanno avuto modo di osservarli tutti insieme nel match di ieri. Lo United sarebbe pronto a spendere anche 60 milioni per Bremer e Koopmeimers.

L’Atalanta non ha intenzione di far partire l’olandese per meno di 60 milioni di euro. Anche la Juve ha mostrato lo stesso interesse degli inglesi per il mancino, ma non è partita nessuna offerta al momento.

Anche la Juve ha fissato il prezzo per il suo difensore non accetta offerte, 70 milioni per portare via il brasiliano da Torino.

Scalvini, appena ventenne, potrebbe partire per 40 milioni di euro. La Dea non ha intenzione di fare sconto.

La prossima finestra di mercato non è poi così lontana, la Serie A potrebbe perdere tre giocatori importanti.