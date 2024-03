Juventus-Atalanta, Gasperini: “Venire qui è sempre difficile ma risultato giusto. Sulla classifica..”

Sono queste le parole di Gasperini a Dazn al termine della sfida dello Juventus Stadium, terminata 2-2 con Koopmeiners grande protagonista.

Juventus-Atalanta, Gasperini: “Loro e il Milan sono forti”

“Venire a giocare in casa della Juve, per quanto nelle ultime settimane non aveva fatto grandi risultati, è difficile perché la Juve resta una squadra forte e oggi aveva mille motivazioni per cercare di vincere e per chiudere il discorso qualificazione Champions. Siamo stati doppiamente bravi, abbiamo giocato una partita di personalità. Stiamo giocando tante partite in poco tempo, avere questa mentalità non è facile. L’Inter sta meritando tutto quello che sta facendo, è una squadra superiore quest’anno. Juve e Milan sono forti, la classifica è veritiera. Indubbiamente anche il Bologna è stata forte, forse siamo stati fortunati con il Milan e stasera il risultato è giusto. Non siamo stati fortunati col Bologna, il calcio è fatto anche di episodi”. Queste le parole del tecnico bergamasco.