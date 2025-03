Athletic Bilbao – Roma, le probabili formazioni e dove vederla

La Roma vola a Bilbao forte del 2-1 maturato all’Olimpico grazie a Shomurodov nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Ranieri si trova in uno straordinario momento di forma e non ha intenzione di fermarsi, puntando alla settima vittoria consecutiva tra campionato e coppe: dopo il turnover in campionato, Ranieri è pronto a riproporre i suoi gioielli dal primo minuto. Spazio a Rensch, Mancini e N’Dicka in difesa, mentre Saelemaekers e Angeliño dovrebbero presidiare le fasce nel 3-5-2 disegnato dal tecnico romano; Koné, Cristante e Pisilli dovrebbero garantire quantità e qualità a centrocampo, mentre in avanti spazio a Dovbyk e alla Joya, Paulo Dybala. Per la squadra di Valverde, il San Mamés è un fattore positivo in questa Europa League: l’Athletic, infatti, ha vinto tutte e quattro le gare disputate in Europa durante questa edizione del torneo. Nico e Iñaki Williams confermati dal 1′ minuto; in difesa linea a quattro formata da Gorosabel, Nunez, Paredes e Berchiche; Ruiz de Galarreta e Jauregizar in mediana; attacco affidato all’unica punta Sannadi. Calcio d’inizio fissato alle 18:45 di giovedì 13 marzo, la partita verrà trasmessa da Sky ai canali 201 e 252; sarà possibile vederla in streaming su Sky Go e NOW.

Athletic Bilbao – Lazio, le probabili formazioni