Atlético Madrid-Rayo Vallecano, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importante per l’Atlético Madrid, impegnato questa sera alle 21 contro il Rayo Vallecano. Colchoneros in campo con il 3-5-2. Simeone opta per Savic, Hermoso e Witsel in difesa; in mezzo al campo De Paul, Koke e Saul, sostenuti da Llorente, a destra, e Riquelme, a sinistra. In avanti la coppia composta da Griezmann e Depay. Tra i pali c’è Oblak.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Rayo Vallecano:

ATLÉTICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Depay. All. Simeone.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Hernandez, Espino; Valentin, Perez; Palazon, Trejo, Garcia; Camello. All. Francisco.