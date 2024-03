Atletico Madrid-Real Betis, probabili formazioni e dove vederla

10 punti dividono l’Atletico Madrid dal Real Betis e questa partita conta tantissimo per le sorti della corsa alla Champions League. I colchoneros non stanno vivendo un buon momento considerando anche l’uscita dalla Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao dopo aver perso 3-0 al ritorno. I biancoverdi sono usciti dalla Conference ma stanno facendo un ottimo campionato e può diventare la mina vagante per la corsa all’Europa. Il match sarà visibile su DAZN domenica 3 marzo alle ore 16:15.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Betis

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Mandava; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Depay, Morata. All. Simeone

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Johnny, Roca; Fornals, Rodri, Avila; Willian José. All. Pellegrini