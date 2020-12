Attenta Inter, il Bayern è pronto a soffiarti Agoume

Arrivano clamorose indiscrezioni di mercato dalla Germania. Protagonista il 18enne Agoume

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco sta pensando al giovane Lucien Agoume per rinforzare il centrocampo. Nelle prossime sessioni di mercato andranno via Javi Martinez e Corentin Tolisso, il Bayern sta osservando da vicino i giocatori del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria e Florian Neuhaus ma le valutazioni sono molto elevate. Per questo motivo si stanno osservndo profili giovani e soprattutto più economici e tra questi spunta il nome del classe 2002 che attualmente è in prestito allo Spezia. In questa stagione il francese ha visto il campo due volte in Serie A e una volta in Coppa Italia. L’Inter ha prelevato il 18enne dal Sochaux per €4,5M e per la cessione punta a fare un’importante plusvalenza.