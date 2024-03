Balzarini svela: “Con i soldi della Champions Allegri potrebbe essere esonerato”

Sono queste le parole di Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset ed esperto delle vicende della Juventus, intervistato ai microfoni di TV Play ha parlato in merito al futuro di Allegri e non solo.

Balzarini: “Allegri è in ansia, ecco perche”

Queste le sue parole: “Allegri si sente in ansia e perché ha capito che non ha più il controllo dello spogliatoio come prima. Sa che è lui a prendersi tutte le colpe. Inoltre, l’incertezza del suo futuro pesa molto su di lui. La squadra non gli ha ancora offerto un rinnovo del contratto e Allegri non riesce a vedere alcuna chiarezza nel suo futuro. Il club, considerando i soldi in arrivo dalla Coppa del Mondo per Club e dalla qualificazione alla Champions League, sta addirittura pensando di sostenere finanziariamente il licenziamento di Allegri un anno prima della scadenza del suo contratto.”