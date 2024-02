Barcellona-Getafe, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La partita tra il Barcellona e il Getafe, prevista per il 24 febbraio 2024, rappresenta un cruciale incontro di La Liga che vede due squadre in momenti diversi della stagione confrontarsi allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Questa partita, valida per la 26ª giornata del campionato, promette di essere un interessante scontro per entrambe le formazioni.

Il Barcellona, dopo aver affrontato il Napoli a metà settimana in Champions League, si concentra nuovamente sul campionato nazionale con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e continuare la corsa verso il titolo, nonostante alcune difficoltà recenti, come evidenziato dalla mancanza di vittorie nelle ultime due uscite​​.

Dall’altro lato, il Getafe arriva a questo match con la necessità di accumulare punti per distanziarsi dalla zona retrocessione, cercando di sfruttare ogni occasione per migliorare la propria situazione in classifica.

Barcellona-Getafe, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Barcellona è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.42 su Snai e 1.37 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.75 mentre una vittoria del Getafe (segno 2) si trova anche quota 6.75. Ecco la comparazione quote di Barcellona e Getafe dei bookmakers: