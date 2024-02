Barcellona-Granada, le ultimissime sulle formazioni

Xavi opta per il 4-3-3. Difesa con Araujo e Martinez al centro supportati da Kounde e Cancelo sulle fasce. In mezzo al campo de Jong, Gündoğan e Christensen. In avanti Yamal e Pedri ai lati di Robert Lewandowski. Tra i pali c’è Ter Stegen.

Le probabili formazioni di Barcellona-Granada:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo; de Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

GRANADA (4-5-1): Batalla; Sanchez, Mendez, Miquel, Maouassa; Pellistri, Melendo, Hongla, Ruiz, Neva; Arezo. All. Medina.