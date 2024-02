Barcellona-Granada, probabili formazioni e dove vederla

Ventiquattresima giornata de La Liga tra Barcellona e Granada, domenica alle 21. Dopo la brutta sconfitta contro il Villareal, i blaugrana sembrano aver ritrovato lo smalto, che ha permesso loro di portare a casa due vittorie consecutive, rispettivamente contro Osasuna e Alavés. Dall’altra parte, il Granada, penultimo, che non centra i tre punti da ben quattro giornate, in cui ha raccolto soltanto un turno. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Barcellona-Granada:

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Sergi Roberto, Koundè, Araujo, Cancelo; Gundogan, Pedri, De Jong; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All. Xavi.

GRANADA (4-3-3): Batalla; Ricard, Miquel, Bruno Méndez, Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Hongla; Melendo, Pellistri, Uzuni. All. Medina.