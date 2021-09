Barcellona, Koeman a forte rischio esonero: Pirlo è ad un passo

Dopo il tracollo nella nefasta serata di ieri sera in Champions League, i vertici dirigenziali del Barcellona sono stati chiamati in causa dal presidente Joan Laporta per una riunione d’urgenza che si è conclusa intorno alle 4:00 del mattino.

Il contenuto del summit era ovviamente riguardante la posizione del sempre più traballante allenatore dei blaugrana Ronald Koeman, che dopo il pesante 3-0 di Lisbona contro il Benfica ha dichiarato, in merito al suo ruolo: “Il mio futuro? Non posso dire nulla perché non so cosa ne pensa il club,vedremo…alla fine comunque il colpevole è l’allenatore. Questa squadra non è più la stessa da anni ma con questo non voglio trovare alibi, dico solo che abbiamo perso giocatori che facevano la differenza e che in partita avremmo dovuto ottenere di più dai nostri giocatori”

Parole quindi consapevoli da parte del tecnico olandese, che sente l’ombra del suo sostituto sempre più vicina.

Successore che dalla Spagna come citato da sportmediaset danno per vicinissimo essere Andrea Pirlo, il presidente dei blaugrana e il suo staff infatti convergono nella stessa direzione: l’ex giocatore di Milan e Juve è la figura perfetta per rialzare le sorti del maestoso club azulgrana, anche se probabilmente si vorrà attendere almeno la trasferta di Madrid contro i Colchoneros di Diego Simeone per prendere la decisione finale.

L’ex campione del mondo ha scalzato nelle gerarchie i vari Xavi (indimenticato ex attualmente sotto contratto come allenatore con l’Al-Sadd ma prontissimo a sposare la causa degli spagnoli), Roberto Martinez (alla guida del Belgio che comunque non potrebbe liberarsi prima della fine della Nations League, ovvero dall’11 Ottobre) e Muneco Gallardo (due volte vincitore della Copa Libertadores con il River Plate).